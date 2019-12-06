На Западе озвучили точный график переговоров "нормандской четверки" в Париже

Встреча лидеров "нормандской четверки" начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени, то есть в 17:00 по Киеву.

Об этом сообщает Укринформ.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00 (по Парижу - ред.). Общая конференция запланирована на 19.00", - сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер на брифинге.

Она отметила, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

"В 15.00 Канцлер проведет короткую двустороннюю встречу один на один с президентом Путиным. В 15.30 - с Президентом Зеленским", - сказала представительница немецкого правительства.

По ее словам, в Берлине надеются, что результатом первого за 3 года саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов".

Деммер отметила, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса. Но в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги, отметила она.

Напомним, что в случае провала переговоров в "нормандском формате" украинская власть рассматривает проект строительства стены вдоль линии соприкосновения на Донбассе.