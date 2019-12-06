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Хочу результат: Зеленский рассказал, с чем едет в Париж

пятница, 06 декабря 2019, 21:23
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какого результата ждет от "нормандского саммита" в Париже в понедельник, 9 декабря.

Своим мнением на этот счет он поделился в программе Савика Шустера Свобода слова.

"Я хочу просто… Для меня главное, не с чем я поеду, а с чем вернусь в Украину. Если мы идем по Минску – обмен. Сколько людей мы можем вернуть и когда. Если мы говорим о прекращении огня, кто понесет за это ответственность. Я хочу вернуться с конкретными результатами", - сказал он.

По его словам, это встреча "уже победа".

"Самое главное, мне очень важно… увидеть человека (президента России Владимира Путина, - прим. ред.) и привезти с "нормандии" ("нормандского саммита",. - прим. ред.) ощущение, что все хотят закончить войну. Я смогу это понять за столом", - добавил президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе озвучили точный график переговоров "нормандской четверки" в Париже.

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