Зеленский провел закрытое заседание СНБО: принято важное решение, видео

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу, 7 декабря, провел закрытое совещание, на котором удалось определиться с главной стратегией для встречи в "нормандском формате", которая состоится в Париже в понедельник, 9 декабря.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь в качестве основного", - сказал он и отметил, что президент Владимир Зеленский едет в Париж "вооруженным информацией" от украинских спецслужб и есть основания для оптимизма. - Все органы центральной власти, все наши Вооруженные силы, все наши специализированные органы - все готовы к любому сценарию".

Кроме того, он добавил, что на заседании обсуждались еще два вопроса: развитие территориальной обороны, а также кибербезопасность.

"Сегодня решением Совета нацбезопасности и обороны был назначен первый заместитель председателя СНБО генерал-полковник Коваль ответственным за этот вопрос (относительно территориальной обороны - ред.). До 31 декабря он должен закончить процедурные вопросы создания территориальной обороны Украины, куда будут привлечены все желающие принимать в этом участие, это могут быть и наши добровольцы, и те ребята, уже побывавшие на фронте те, кто уже вернулись к общественной жизни - всем найдется место в этом проекте", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский сделал сильное заявление об Украине в контексте будущей встречи в "нормандском формате" в Париже.