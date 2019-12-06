Не блюдо для больших боссов: Зеленский сделал сильное заявление про Украину

Президент Владимир Зеленский эмоционально высказался о будущем Украины в рамках предстоящего саммита в "нормандском формате", который пройдет в Париже в понедельник, 9 декабря.

Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я не люблю быть "между", я не хочу, чтобы Украина была "между". Я очень не хочу, чтобы Украина была блюдом, которое подают большим боссам, я хочу, чтобы мы тоже сидели за этим столом и были равноправной страной", - отметил он.

Президент также добавил, что Украина будет на встрече "на равных - не блюдом".

Как сообщал "Апостроф", ранее в этом же эфире Зеленский объяснил, каких результатов хочет добиться на саммите в Париже, 9 декабря.

А также рассказал, в каком формате пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.