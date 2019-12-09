Переговоры в Париже: появилось видео прибытия Зеленского в Елисейский дворец

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже, где будет проводиться встреча в "нормандском формате", которая предполагает ряд двусторонних переговоров, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее видео с прибытием Зеленского опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

На кадрах видно, как президент Украины выходит из автомобиля и направляется ко дворцу, возле которого его встречает президент Франции Эммануэль Макрон. При встречи они очень любезно и тепло здороваются.

Как сообщалось, ранее переговоры в Елисейском дворце стартуют в 17:00 по киевскому времени. Подробнее о них, читайте в материале "Апострофа": Встреча Зеленского и Путина на Нормандском саммите в Париже: онлайн трансляция и все подробности.