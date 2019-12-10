Из Парижа на тот свет: появилась жесткая фотожаба про Путина

В сети жестко высмеяли президента России Владимира Путина, напророчив ему скорую кончину после "нормандского саммита" в Париже.

Соответствующую карикатуру опубликовал блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

На ней можно увидеть умершего знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона, который спрашивает с серьезным видом, имея ввиду Путина: "А Владимир Владимирович скоро к нам?". Ему с не менее невозмутимым видом бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в клинике Мюнхена, отвечает: "Судя по походке в Париже, скоро!".

Как сообщал "Апостроф", 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. У него остановилось сердце в одной из клиник немецкого города Мюнхен в возрасте 84 лет. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

В свою очередь, Кобзон умер 30 августа 2018 года. В 2004 году у Кобзона обнаружили раковую опухоль, после чего он много лет продолжал лечиться.