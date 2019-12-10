RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 декабря

01:15
Ученые расшифровали речь орангутангов: о чем они говорят
00:10
Вот это "прорыв": сеть взбудоражили фото странного ремонта дороги в Киеве
00:02
Под Киевом пьяный автомобилист устроил массовое ДТП: фото с места

10 декабря

23:59
Боевиков поймали на наглой лжи о гибели трех бойцов ВСУ на Донбассе
23:46
В Ровно полицейские вернули к жизни мужчину: видео спасения
23:15
Хотел, чтобы его убили копы: в Киеве произошло серьезное ЧП, фото видео с места
22:57
Новый масштабный обмен пленными между Украиной и Россией: Киев назвал уточненные цифры
22:36
Хотят "спереть" землю: появились новые фото последствий "русского мира" в Крыму
21:44
Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко сделал скандальное заявление: видео
21:23
Смертельный пожар в колледже Одессы: в Кабмине приняли важное решение по трагедии
20:59
Появились свежие фото "сюрпризов" Путина на Донбассе
20:45
Машины разбросало по дороге: появилось видео момента ДТП с большим количеством пострадавших в Киеве
Все новости

Из Парижа на тот свет: появилась жесткая фотожаба про Путина

вторник, 10 декабря 2019, 18:35
переглянути новину українською

В сети жестко высмеяли президента России Владимира Путина, напророчив ему скорую кончину после "нормандского саммита" в Париже.

Соответствующую карикатуру опубликовал блогер и политолог Алексей Голобуцкий.

На ней можно увидеть умершего знаменитого советского и российского певца Иосифа Кобзона, который спрашивает с серьезным видом, имея ввиду Путина: "А Владимир Владимирович скоро к нам?". Ему с не менее невозмутимым видом бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в клинике Мюнхена, отвечает: "Судя по походке в Париже, скоро!".

Как сообщал "Апостроф", 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. У него остановилось сердце в одной из клиник немецкого города Мюнхен в возрасте 84 лет. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

В свою очередь, Кобзон умер 30 августа 2018 года. В 2004 году у Кобзона обнаружили раковую опухоль, после чего он много лет продолжал лечиться.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: