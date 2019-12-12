Обсуждала интим на матрасе: "слугу народа" поймали на пикантной переписке в Раде, фото

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, во время утренней сессии Верховной Рады переписывалась о сексе на "новом матрасе".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Снимки были сделаны во время обсуждения важного закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" на внеочередном заседании Верховной Рады. Когда продолжались дискуссии, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова получила сообщение от своего мужа, Сергея Попова о покупке нового матраса.

Депутат эмоционально отреагировала на новость. "Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрас. Секс на новом матрасе. Урааааа ", - написала в ответ Третьякова. Попов отреагировал на это смайликами.

Третьякова вышла замуж за Сергея Попова 21 сентября этого года. Он не только муж, но и коллега по общественной организации "Институт Гражданских свобод".

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Украины Богдан Яременко, который попал в скандал с секс-перепиской в Верховной Раде, стал известен на весь мир.