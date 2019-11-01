Испанский стыд: о секс-переписке в Раде заговорили даже в Сенегале, фото

Народный депутат Украины Богдан Яременко, который попал в скандал с секс-перепиской в Верховной Раде, стал известен на весь мир.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Говорите, Европа в шоке от поведения Яременко в парламенте? От него уже и Африка в шоке! Сенегальские СМИ тоже вывели выдающегося члена парламента на первые полосы", - пишет она, приложив к посту скрин СМИ Синегала, хотя это сообщение о Яременко в СМИ Синегала ни что иное, как перепечатка материала о нем из ВВС Африка.

"Испанский стыд", - не удержалась от комментариев Сарган.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что его переписки в зале парламента с проституткой являлись провокацией, чтобы "очернить" журналистов, которые подсматривают за депутатами, и его жена была проинформирована об этом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в "Слуге народа" интересно отреагировали на скандал с интимной перепиской Яременко.