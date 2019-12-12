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Зеленский дал большое интервью топ-пропагандистам Кремля: первые подробности

четверг, 12 декабря 2019, 19:23
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Во время нормандского саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу, пообщавшись с журналистом Всеросийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

Об этом свидетельствует фрагмент разговора с украинским лидером, показанный в четверг, 12 декабря, как анонс интервью в эфире телеканала "Россия-24".

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал лидер украинского государства в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

Напомним, что заместителем генерального директора ВГТРК работает известный российский пропагандист Дмитрий Киселев.

Полная версия интервью с Владимиром Зеленским будет показана в воскресенье, 15 декабря, в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский после саммита "нормандской четверки" в Париже пригласил российского пропагандиста Владимира Соловьева и его коллег лично посетить Украину и пообщаться с местным населением.

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