Зеленский дал большое интервью топ-пропагандистам Кремля: первые подробности

Во время нормандского саммита в Париже президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу, пообщавшись с журналистом Всеросийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК).

Об этом свидетельствует фрагмент разговора с украинским лидером, показанный в четверг, 12 декабря, как анонс интервью в эфире телеканала "Россия-24".

"Главное, что мы все начали общаться ", - сказал лидер украинского государства в беседе с журналистом ВГТРК на саммите в нормандском формате.

Напомним, что заместителем генерального директора ВГТРК работает известный российский пропагандист Дмитрий Киселев.

Полная версия интервью с Владимиром Зеленским будет показана в воскресенье, 15 декабря, в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия-1.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский после саммита "нормандской четверки" в Париже пригласил российского пропагандиста Владимира Соловьева и его коллег лично посетить Украину и пообщаться с местным населением.