Рада пошла на неожиданный шаг из-за скандала вокруг рынка земли: появились подробности

В Верховной Раде Украины во вторник, 17 декабря, было отменено вечернее заседание, где народные депутаты собирались приступить к обсуждению правок к законопроекту об открытии рынка земли.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, глава фракции монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об отсутствии единой позиции во фракции относительно указанного законопроекта. Во избежание провала при голосовании руководство парламента приняло решение провести дополнительные обсуждения механизма открытия рынка земли и его работы.

Как сообщал "Апостроф", ранее оппозиционные политики в Раде сообщили, что народные депутаты фракции "Слуга народа" договорились провести тайное заседание аграрного комитета, чтобы обсудить правки в законопроект о рынке земли. Согласно регламенту работы парламента, это является прямым нарушением. Также стало известно, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков планировал поставить в план голосование за земельную реформу на 19 декабря.