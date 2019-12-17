RU  UA  EN

вторник, 17 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 декабря

17:21
У меня есть все и даже больше: актриса "Крепостной" подвела итоги в честь 30-летия
17:08
Забрали ключи у сотрудников: в Кропивницком заключенные подняли масштабный бунт
16:37
Избили до потери сознания: опубликовано видео жертвы кровавых стычек с полицией возле Рады
16:33
Можно было предотвратить: названа главная причина смертельного пожара в колледже Одессы
16:11
Леся Никитюк сделала фото в постели: теперь фаны разыскивают автора снимка
15:59
Митингующие против рынка земли в Украине начали перекрывать трассы: подробности и фото
15:52
Киев остановился в огромных пробках из-за митингов у Рады: как проехать
15:41
​Идея для подарка: IQOS снизил цену к Новому году
14:26
Как разгоняли протестующих под Радой 17 декабря: эксклюзивное видео
14:24
Проснутся все медведи и сурки: синоптик поразила украинцев прогнозом
14:04
Обокрали ВСУ на миллионы: в Киеве топ-чиновников уличили в наглой "схеме", фото
13:57
Больше половины украинцев категорически против легализации азартных игр - КМИС
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада пошла на неожиданный шаг из-за скандала вокруг рынка земли: появились подробности

вторник, 17 декабря 2019, 16:17
переглянути новину українською

В Верховной Раде Украины во вторник, 17 декабря, было отменено вечернее заседание, где народные депутаты собирались приступить к обсуждению правок к законопроекту об открытии рынка земли.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Украинскую правду".

Так, глава фракции монобольшинства "Слуга народа" Давид Арахамия заявил об отсутствии единой позиции во фракции относительно указанного законопроекта. Во избежание провала при голосовании руководство парламента приняло решение провести дополнительные обсуждения механизма открытия рынка земли и его работы.

Как сообщал "Апостроф", ранее оппозиционные политики в Раде сообщили, что народные депутаты фракции "Слуга народа" договорились провести тайное заседание аграрного комитета, чтобы обсудить правки в законопроект о рынке земли. Согласно регламенту работы парламента, это является прямым нарушением. Также стало известно, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков планировал поставить в план голосование за земельную реформу на 19 декабря.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Праздник приближается: что приготовили депутаты в последний месяц года

Неспособен управлять Кабмином: у Зеленского недовольны работой премьера Гончарука

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: