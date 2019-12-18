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Нужно ограничить: Зеленский выступил с важным предложением по рынку земли

среда, 18 декабря 2019, 13:27
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в село Красная Слободка Киевской области выразил намерение сократить в законопроекте о рынке земли максимально допустимый лимит на владение землей "в одних руках" в пять раз - до 10 тысяч гектаров.

Видео со встречи главы государства с аграриями села, где прозвучало такое заявление, опубликовано на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

"Давайте от 1 до 10 тысяч гектаров рассматривать на комитете [Верховной Рады по вопросам аграрной политики], предложим цифру, уменьшим концентрацию с 50-20 тысяч гектаров, уберем [из законопроекта]", - предложил Владимир Зеленский.

По словам президента, для полноценного запуска рынка земли понадобится длительный подготовительный период.

"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью", - пояснил он.


Кроме того, Зеленский заверил фермеров, что государство будет защищать их от попыток рейдерского захвата земли.

"Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Иностранцам не продаем, вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли", - пообещал глава государства.

По его словам, вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум после открытия рынка.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 17 декабря, под стенами Верховной Рады в Киеве собралось множество протестующих против введения рынка земли: митинги обернулись жестким противостоянием с полицией.

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