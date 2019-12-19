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Будут деньги или нет: в Кабмине дали важное разъяснение насчет "блокирования" выплат, видео

четверг, 19 декабря 2019, 15:18
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал важное заявление о якобы "блокировке" проведения ряда расходов до конца года в Украине, которые касаются трат на развитие, ремонт и строительство.

Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты. В Государственном бюджете достаточно средств для этого!" – заявил он.

По его словам, информация, распространенная утром в четверг, 19 декабря в СМИ, не что иное, как фейк.

"Люди находятся в безопасности, а ситуация под полным контролем правительства", - заверил премьер-министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гончарук сделал заявление по отмене коммуналки части украинцев.

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