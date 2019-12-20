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Просим Зеленского обязать Геруса найти компромисс по "зелёному" тарифу - инвесторы в ВИЭ

пятница, 20 декабря 2019, 18:55
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Инвесторы, представляющие большинство участников сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ) и вложившие в Украину 4 млрд евро, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поддержать компромиссное решение по "зеленым" тарифам, достижению которого препятствует комитет ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг во главе с Андреем Герусом.

Открытое обращение к президенту обнародовано на сайте Европейско-Украинского энергетического агентства, передает "Обозреватель".

"Готовы рассмотреть вопрос об ограниченном снижении действующей ставки "зеленого" тарифа", - говорится в обращении, которое подписало около 30 международных и украинских компаний.

Группа инвесторов просит президента обеспечить поддержку норм, предложенных компромиссным законопроектом №2543, который предусматривает механизм добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа.

"Мы считаем этот законопроект сбалансированным компромиссным решением между инвесторами и государством", - говорится в обращении.

Инвесторы уверены, что этот законопроект позволит улучшить инвестиционный климат Украины.

Достижение компромисса затрудняется из-за позиции профильного комитета Верховной рады, который возглавляет Андрей Герус. 13 декабря комитет отказался поддержать этот проект закона - его поддержали 8 из 17 членов комитета. Против голосовали члены комитета от фракции "Слуга народа" во главе с Герусом.

"Учитывая важность сектора ВИЭ для экономики Украины и для предотвращения изменения климата, мы любезно просим вашей поддержки в обеспечении стабильного регуляторной среды сектора ВИЭ, в частности, путем поддержки компромиссного решения, предложенного в Проекте Закона № 2543. Мы открыты для диалога и готовы предоставить Вам всю необходимую дополнительную информацию о нашей общей позиции", - говорится в обращении инвесторов.

Ранее международные компании предупредили о рисках миллиардных арбитражей против государства Украина из-за возможного ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

12 декабря посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом в адрес министра энергетики и окружающей среды Алексея Оржеля и председателя комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрея Геруса, в котором призвали к нахождению компромисса с инвесторами в вопросе "зеленого" тарифа.

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