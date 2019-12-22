У нас достаточно средств для того, чтобы достичь поставленных целей - дипломат о МИДе Зеленского

В воскресенье, 22 декабря, в Украине отмечается День дипломатической службы. Кроме чисто политических вопросов, МИД ведет различные текущие направления работы, которые не зависят от тех или иных предпочтений властной верхушки. Это консульские и имиджевые вопросы за рубежом, организация выборов и тому подобное. Внутренних вопросов у "армии дипломатов" также более чем достаточно. Государственный секретарь МИД Украины АНДРЕЙ ЗАЯЦ, по случаю Дня дипломатической службы, рассказал "Апострофу" о внутренней кухне Министерства иностранных дел.

"Политических назначений послов нет, но они могут появиться"

- В этом году у нас в стране сменился президент, министр иностранных дел и ответственный за внешнюю политику в Офисе президента. Каким образом такое изменение сказалось на функционале министерства?

- Взаимодействие у нас положительное, рабочее. Как с Офисом президента, так и с профильным комитетом Верховной Рады, потому что с ними мы взаимодействуем больше всего. Поэтому нормальная рабочая ситуация.

- С самого начала работы Вадима Пристайко на посту министра иностранных дел, произошло перераспределение функциональных обязанностей: МИДу вернули возможность назначать советников-посланников. Оправдал ли себя такой шаг?

- Действительно, с 2008 года действовал указ президента №508, который предусматривал назначение заместителей министров, советников-посланников, советников, руководителей всех структурных подразделений по предварительному согласованию с президентом Украины. Вся дипслужба - это более 2 тысяч должностей (640 здесь в Киеве и, примерно, 1400 за границей). Понятно, что когда сотни людей ежегодно подлежат согласованию с главой государства, невозможно обеспечить нормальную плановую работу по замещению должностей.

Поэтому возвращаясь к вашему первому вопросу о взаимодействии - вот его яркий пример. Министром иностранных дел был внесен на рассмотрение президента соответствующий проект указа и он был поддержан.

Сейчас согласованию с президентом Украины перед назначением подлежат кандидатуры заместителей министра иностранных дел (что вполне естественно) и генеральных консулов, которые в большинстве случаев являются наполовину политическими назначениями.

- Правильно ли я понимаю, что ранее существовал кадровый вакуум в назначениях на эти должности?

- Проблемы были, я могу об этом откровенно говорить. Они связаны с тем, что десятки кандидатур, которые вносились министром иностранных дел на рассмотрение главы государства, в течение месяцев, полугода или даже 9 месяцев оставались без рассмотрения. На каком этапе они задерживались - мне сложно судить. Но это не позволяло вовремя менять наших сотрудников за рубежом.

- Сейчас ситуация изменилась?

- Да, изменилась. Старшие дипломатические должностные лица - это советники-посланники и советники посольств - согласовываются перед назначением с министром. Если министр одобряет рекомендацию конкурсной комиссии, то такие коллеги начинают оформление и могут заблаговременно, за полгода, за 9 месяцев, спланировать свой отъезд.

Недавний указ президента Владимира Зеленского позволил нам решить проблему руководителей структурных подразделений. В министерстве происходит много конкурсов и здесь возникает коллизия: победитель конкурса, согласно закону, должен быть тут же назначен. Но в соответствии с тем указом его следовало еще и согласовать с президентом Украины. И что же делать, если такого согласования нет в течение длительного времени? Человек идет в суд и без проблем его выигрывает. А мы получаем проблемы. Сейчас эта проблема полностью решена.

Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

- Еще одним шагом нового министра была подготовка указа президента об увольнении послов в ряде стран. При этом, указом президента от 19 декабря уже назначен ряд послов вместо уволенных. Какова здесь ситуация?

- Ситуация положительная. Буквально до конца этой недели (интервью состоялось 18 декабря, - "Апостроф") глава государства сможет выдать ряд указов о назначении послов Украины в иностранных государствах. В том числе и на те должности, которые длительное время оставались вакантными.

- Эти назначения приурочены ко Дню дипломатии?

- Нет. Но учитывая технологию процесса, которая является достаточно длительной, и тот факт, что процесс был начат в сентябре и только в течение последних нескольких недель мы стали получать агреманы на назначение ряда послов, то, соответственно возникла вполне логичная идея - в первом сете указов должен быть назначен посол Украины в США - государстве, которое является нашим важнейшим иностранным партнером. Им стал Владимир Ельченко. А в ООН его сменил опытный дипломат Сергей Кислица.

- Среди этих новых послов - все кадровые дипломаты МИД? Или еще будут политические назначения?

- Среди кандидатур, готовых к представлению для принятия окончательного решения президентом Украины, все без исключения являются кадровыми дипломатами. Политических назначений нет, но они могут появиться в дальнейшем, поскольку это относится к конституционным полномочиям президента Украины.

"Структура министерства несколько изменится"

- Сотрудники МИД рассказывают о запланированной реорганизации МИД. Расскажите детали.

- Структура министерства несколько изменится. Кабмин, 11 декабря, принял постановление, регулирующее вопросы структуры аппарата министерства, а 17 декабря оно было опубликовано на правительственном портале. Оно предусматривает, что во всех министерствах должны быть созданы директораты.

- Созданы дополнительно? Или в пределах существующей численности?

- В пределах той численности работников, которая установлена по состоянию на сегодняшний день. Так что ни о каком увеличении штата министерства речь сейчас не идет. Будет несколько изменена структура. Но окончательное слово - за министром.

Отмечу, что руководство правительства хотело бы создать свой директорат под каждую цель программы деятельности Кабмина. В нашем случае есть своя специфика, потому мы не являемся отраслевым министерством. И когда только формировалась программа деятельности правительства, в начале сентября, то мы предложили 7 сфер политики, которые охватывают весь спектр нашей деятельности. Видение Кабинета министров заключалось в том, что все эти цели должны быть очень четкими, с определенными этапами для их достижения. А внешняя политика не во всех случаях может быть так технократически разложена. Например, как оценить защиту территориальной целостности и суверенитета Украины? Они либо защищены, или нет. Это невозможно оценить на 0,7% или на 120%.

Андрей Заяц и Вадим Пристайко

Поэтому когда формировалась окончательная редакция программы деятельности правительства, было решено, что там зафиксируют три наши области политики из семи: их можно измерить, зафиксировать прогресс, определить индикаторы достижения поставленных целей.

- Что это за направления?

- Два из них касаются консульской сферы деятельности.

Цель 16.1: украинцы довольны тем, как государство защищает их за рубежом. Сюда мы включили диджитализацию консульских услуг, сокращение срока ожидания консульских услуг гражданами Украины за рубежом. Словом все то, что можно измерить.

Цель 16.2: украинцы свободно путешествуют по миру без виз. Это то, над чем мы работаем в последние годы очень активно, увеличивая количество безвизовых стран или упрощая порядок получения виз.

И третья цель -16.3: украинский бизнес, культура и спорт получают достойную поддержку за рубежом. Она включает всю публичную сферу нашей деятельности: публичную дипломатию, продвижение Украины за рубежом, информационные кампании, направленные на формирование благоприятного общественного мнения относительно нашей страны, распространение информации о российской агрессии против Украины, и тому подобное.

- Как институционально изменится МИД?

- Будет создан Директорат стратегического планирования. Это именно тот директорат, который будет существовать не только в МИД, но и во всех министерствах. Это "мозговой" центр, который будет работать над согласованностью деятельности всего министерства, над соблюдением государственной политики. В рамках МИД им станет измененный сегодняшний политический департамент.

Предложение № 2 - это Директорат публичной дипломатии, который охватит всю публичную коммуникацию за рубежом, с общественностью, со стейкхолдерами за рубежом, культурную дипломатию, имиджевые мероприятия, и тому подобное.

Что касается двух консульских целей, то пока это лишь предложение, которое заключается в том, чтобы нынешний Департамент консульской службы реализовывал и обеспечивал достижение целей, определенных Директоратом стратегического планирования.

- А что будет с Департаментами МИД?

- Департаменты остаются. Это предусмотрено Концепцией реформирования государственного управления, утвержденной Кабмином. В структуре аппарата МИД остаются структурные подразделения, Департаменты и управления, которые будут работать в нынешнем формате.

Структура министерства за последние годы доказала свою сбалансированность и логичность. Мы сравнивали ее с другими странами - и действительно наша структура мало чем отличается от, скажем, усредненной структуры МИД различных стран ЕС. За исключением некоторых из них, например, во Франции, Венгрии, Канаде, функция внешнеэкономической деятельности и ее сопровождение является частью МИД.

"МИД является лидером по количеству кадровых конкурсов"

- Сейчас новые люди в МИД привлекаются, как правило, через конкурсы. Каково соотношение новых кадров, привлеченных через конкурс, и через другие механизмы? Насколько оно изменилось за последний год? И каковы тенденции?

- В течение двух последних лет МИД является лидером среди министерств по количеству кадровых конкурсов. Это связано с тем, что кроме аппарата министерства в Киеве, мы проводим конкурсы также в состав наших посольств и генеральных консульств за рубежом.

Фото: unian

В 2018 году мы провели 165 конкурсов. Из них 100 прошли успешно, с определением победителя.

В 2019 году уже проведено 147 конкурсов, в которых определены 102 победителя. Итак эффективность проведения конкурсов в 2018 году составляла 60%, а в 2019 году - уже 70%. О чем это говорит? О том, что все меньше становится тех кандидатов, которые заранее не соответствуют критериям, потому что они не знают двух иностранных языков, четко не представляют, что это за должность и каков ее функционал. Поэтому и количество конкурсов достаточно велика.

Если говорить о гендерном паритете, то из нынешних 102 победителей - 60 мужчин и 42 женщины. Это, я считаю, достаточно сбалансированный кадровый состав. И все происходит естественным путем без искусственного регулирования этого процесса. Показатели, которыми я очень доволен.

- Ротация зарубежного дипломатического аппарата. Есть ли нарекания по поводу этой процедуры?

- Нарекания есть всегда там, где есть люди. И особенно - когда много людей. Но должен отметить, что нам удалось выстроить четкую систему ротации, причем не только на бумаге, но и в реальной жизни. Теперь, минимум за 9 месяцев, работник знает месяц и даже дату своего отъезда из зарубежного учреждения: он может его спланировать, может спланировать обучение детей в школе, может спланировать профессиональную деятельность своего супруга. И, за исключением редких форс-мажоров (которые случаются в любой большой системе) все происходит в плановом предполагаемом порядке.

В этом году (я хочу, чтобы читатели поняли масштаб этой деятельности) у нас за рубежом подлежат замене 345 работников. И это без учета военных атташатов, без очередных комендантов-пограничников. То есть надо спланировать будущее 345 семей с жильем, с билетами, с передачей дел, с подбором профессионально подготовленного преемника. Это огромная работа.

- Относительно кадров: недавно один из скандальных сотрудников - консул Марущинец (уволен за публикацию антисемитских сообщений в соцсетях) выиграл дело у МИД - суд постановил восстановить его на работе и выплатить компенсацию. Министерство, как это было видно из официального комментария, хоть и выполнило решение суда, но окончательно с этим не смирилось.

- Мы не можем не выполнить решение суда: мы обязаны его трудоустроить, выплатить ему компенсацию, потому что так постановил суд апелляционной инстанции. Но мы по прежнему уверены, что наша позиция, которая стала основанием для увольнения скандального дипломата, была правовой. Поэтому мы подали кассационную жалобу в Верховный суд. Понятно, что рассмотрение этого дела потребует времени. Но я уверен, что в 2020 году истина установят и справедливость восторжествует. Потому что все имеет предел.

Скажу откровенно, что на заседание суда апелляционной инстанции господин Марущинец приходил с большим количеством своих сторонников, которые вели себя в суде неподобающим образом. Они оказывали психологическое давление на всех участников процесса.

- А какие еще судебные процессы ведет МИД?

- Их десятки. В основном - это трудовые споры. Другая часть судебных дел касается обжалования иностранцами невыдачи им украинских виз. Как правило, такие визы не были выданы, учитывая возражения со стороны СБУ. А мы уже отстаиваем эту позицию.

"Работники иностранных учреждений смогут ввозить подержанные автомобили без уплаты пошлины"

- Каково финансовое обеспечение МИД?

- В государственном бюджете на 2020 год наши приоритетные потребности учтены почти в полном объеме. В отличие от некоторых других коллег мы подавали действительно реальные запросы, не пользуясь правилом, надо просить 100 млрд - и тогда может дадут пять. Мы реалисты и ответственно относимся к расходованию бюджетных средств.

Алексей Гончарук во время обсуждения проекта бюджета правительства на 2020 год Фото: Getty images

В следующем году государственным бюджетом для нас предусмотрено 4 млрд 700 млн гривен. Это включает 3,5 млрд гривен на содержание загранучреждений - это основная статья наших расходов: содержание персонала, оплата всех расходов, связанных с защитой граждан Украины, военнопленных и политических заключенных; расходы, связанные с международными судами, которые продолжаются и в Гааге и в других юрисдикциях. Это взносы в международные организации; прием иностранных делегаций; содержание аппарата, имиджевые мероприятия за рубежом, диджитализация консульских услуг, изготовление паспортов для граждан Украины, которые оформляют их за рубежом, функционирование Дипломатической академии.

Именно из этого и состоит наш бюджет. Поэтому средств достаточно для того, чтобы реализовать те цели, которые мы перед собой поставили.

- Планируется ли расширение дипломатического присутствия?

- В следующем году мы намерены открыть 3 новых учреждения. Это Посольство в Албании, генеральное консульство в Марселе (консульские услуги во Франции предоставляются только в Париже) и генеральное консульство Украины в Хьюстоне (США). Уже получено согласование президента Украины, ждем согласия контрагентов. Надеюсь, что в третьем квартале 2020 эти учреждения начнут работать.

Второй приоритет - это увеличение количества консульских должностных лиц в наиболее загруженных учреждениях. Сейчас разрабатываются штатные расписания на 2020 год. Существенно увеличиваем количество консулов в Польше, в Израиле и других странах, где видим наибольшую нагрузку.

А нагрузки по каждому учреждению мы видим практически в онлайн-режиме благодаря "электронном консулу". И уже никаких приписок никто сделать не может.

- Долгое время вы работали над внедрением, сначала в качестве эксперимента, самостоятельной практики оплаты за квартиру каждым дипломатом. Насколько этот эксперимент уже распространен на посольства, оправдывает ли он себя?

- Пилотный проект был введен еще осенью 2015 года для поднятия уровня ответственности каждого работника за использование бюджетных средств. Сейчас он завершается.

Мы ежегодно подавали отчеты в Кабинет министров о плюсах и минусах эксперимента. Сделаны соответствующие выводы, чтобы ликвидировать пробелы, возникавшие в таком масштабном процессе. Надеюсь, что к концу 2019 года мы внесем на рассмотрение правительства уже не пилотный проект, а введем на постоянной основе практику самостоятельной оплаты жилья, перевозки багажа и других расходов для всех посольств без исключения. Сейчас соответствующий проект постановления Кабмина находится уже на завершающей стадии межведомственного согласования. В январе Кабмин сможет принять соответствующее постановление. А в конце января, максимум в начале февраля, этот механизм уже начнет действовать.

- Как тогда улучшится обеспечение дипломатов?

- Мы инициировали изменения в Таможенный кодекс, чтобы позволить работникам загранучреждений, которые возвращаются после многолетней работы в Украине, ввозить бывшие в эксплуатации автомобили без уплаты пошлины.

Скажу откровенно, этот вопрос не всеми воспринимается однозначно. Мы изучили международный опыт и установили, что такая система используется во многих странах: Бельгии, Канаде, Литве, Польше и других - список очень-очень длинный.

Почему нужны эти льготы? Потому что в действительности недополучение доходов госбюджета от уплаты таможенной пошлины в разы меньше расходов на содержание служебного автопарка за рубежом.

Оптимизируя расходы на содержание дипучреждений, мы ежегодно сокращаем количество служебного автотранспорта: если в 2014 году во всех зарубежных учреждениях было 739 служебных автомобилей, то в 2019 - только 435. Это примерно минус 40%. Содержание служебного автопарка - приобретение, страхование, ремонт, могут себе позволить только очень богатые государства.

Содержать автопарк за границей могут позволить себе только очень богатые государства Фото: unian

Поэтому мы хотим, чтобы в посольстве были один-три служебных автомобиля, в зависимости от величины учреждения. А все работники посольства должны иметь возможность приобрести на месте или привезти из Украины свой автомобиль и им пользоваться. А после завершения командировки, купленный, условно в Аргентине, автомобиль, завезти в Украину на льготных условиях.

Услышав предостережения общественности о возможных рисках, мы определили несколько предохранителей, которые должны нивелировать любой риск злоупотреблений этим механизмом. Во-первых, могут ввозиться только легковые автомобили. Во-вторых, автомобиль должен быть приобретен минимум за 1,5 года до возвращения в Украину.

И третье, стоимость этого автомобиля не должна превышать 30% заработанных за рубежом средств.

В этом случае все риски устранены и мы можем более эффективно использовать финансовый ресурс, который нам дает государство. Надеюсь, что в 2020 году решение будет принято.

"Полностью в смартфоне МИДа быть не может"

- Какова ситуация по переводу внутреннего документооборота в цифровой формат. "Министерство в смартфоне" будет?

- Ситуация положительная. Если брать консульский аспект деятельности, то "министерство в смартфоне" уже существует.

Но полностью "в смартфоне" МИДа быть не может. Потому что всегда есть чувствительная информация, которая не то что в смартфоне, но даже в обычном компьютере не обрабатывается.

Но при этом я хотел бы напомнить, что МИД было первым министерством, которое еще в конце 1990-х годов перешло на безбумажный документооборот между министерством и своими зарубежными учреждениями. Это в те времена вообще было очень прогрессивным и революционным решением. Сейчас у нас практически отсутствует бумажный документооборот между министерством и нашими зарубежными учреждениями.

В самом министерстве налажена эффективная система электронного документооборота. Между министерствами работает электронное взаимодействие.

МИД полностью перешло на электронный документооборот Фото: Getty images

Но чтобы это заработало в масштабах государства, необходимо принятие унифицированного технологического подхода: не может, к примеру, Закарпатская областная государственная администрация работать с одним программным обеспечением, а МВД - с другим. И таких программных продуктов сейчас используется несколько - это технологически усложняет процесс перевода всего государства в смартфон.

Я знаю, что сейчас в Минцифры ведется работа над выработкой единых технологических требований к программному обеспечению. Надеюсь, что такое же решение будет принято и по системам бухучета и кадрового обеспечения - потому что сейчас кто чем умеет, тот тем и пользуется.

"Угрозы отмены безвиза для Украины мы не видим"

- Еще одно направление вашей работы - это расширение круга стран с безвизовым режимом для украинцев. Чего удалось достичь за этот год и что планируется сделать в следующем?

- Это действительно один из приоритетов нашей деятельности. За 11 месяцев этого года мы заключили 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами. Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой.

В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны.

Активно работаем с Мексикой, которая пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины.

И продолжаем переговоры с КНР о введении 10-летних виз. А 10-летняя виза - это почти безвиз. Хотя и сейчас в Китае есть несколько территорий, где в течение определенного времени (нескольких суток) граждане Украины могут находиться без виз. Как правило, это приоритетные зоны туристического развития или транзитные крупные аэропорты.

- А как насчет безвизового режима Украины с ЕС: есть ли, согласно мониторингу европейской стороны, какие-то претензии к Украине?

- Мониторинг, как вы совершенно верно указываете, осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением.

Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим.

- Недавно было принято решение об отмене режима поездок в Россию по внутренним паспортам. Почему именно сейчас?

- Это решение было готово еще в начале 2019 года. К сожалению, тогда все были сконцентрированы сначала на президентских, а затем и на парламентских выборах. И тогдашний состав Кабмина решил не рассматривать этот вопрос, опасаясь неоднозначного восприятия определенной частью украинского общества, которое могло бы негативно повлиять на электоральную поддержку.

Но, как свидетельствуют результаты выборов, на электоральную поддержку повлияли совсем другие факторы. Но мы таким образом потеряли очень много времени. И я не берусь судить, какой вред был нанесен интересам национальной безопасности; сколько украинских детей было вывезено без четкой идентификации в Россию; сколько неплательщиков алиментов уехали туда же по внутренним паспортам, а оттуда уже с украинским паспортом - хоть в Париж, хоть в Копенгаген, обходя таким образом установленные законом ограничения.

Как только правительственное постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года - все те, кто не имеет паспорта, в спокойном режиме смогут его изготовить. Тогда вопрос будет закрыт.

- А как насчет выдачи украинских виз иностранцам?

- Электронная виза в этом году будет праздновать свое полноценное, уже в течение целого года, функционирование. С января этого года был значительно расширен и круг государств, где могут выдаваться украинские визы в электронном виде, так и перечень оснований для ее выдачи: раньше это были только туристические и бизнес-визы, сейчас - практически все типы поездок (кроме миграционных) могут выдаваться в электронном виде.

За 11 месяцев этого года в электронном виде было выдано 32,5 тыс виз. Это очень много. Всего к концу 2019 иностранцам будет выдано примерно 130 тыс электронных и классических виз. Поступления в государственный бюджет от их выдачи составят около 13 млн долларов.

Туристы из США фотографируются в ПрипятиФото: Getty images

Поэтому когда мы говорим об отмене безвизового режима, о введении взаимного безвизового режима, то подробно анализируем в том числе и финансовые последствия для государственного бюджета: прямые потери и косвенные поступления (ведь все эти иностранцы в той или иной степени тратят средства во время своего пребывания в Украине).

"Голос одного избирателя в заграничном округе обошелся в 300 грн"

- Границы консульских округов за рубежом часто охватывают огромные территории. Но не всем удобно добираться из отдаленных уголков до наших посольств-консульств.

- В следующем году у нас будет большой инновационный проект в консульской отрасли - консульский учет в электронном виде. До конца месяца на рассмотрение Кабмина будет внесен соответствующий проект постановления. В январе, надеюсь, оно будет принято. Далее нам понадобится где-то полгода, чтобы изготовить все необходимые программные продукты. И гражданам Украины не будет необходимости ездить в посольство или консульство, чтобы стать или сняться с консульского учета.

- Особенно перед выборами...

- Да, особенно перед выборами. Это важно и для синхронизации с госреестром избирателей. Также консульский учет нужен тем, кто не очень далеко живет, имеет свои автомобили, в отпуск или на выходные выезжает в Украину (особенно это касается стран ЕС). Надеюсь, что уже летом 2020 году все эти сотни тысяч граждан Украины будут избавлены от необходимости лично посещать консульские учреждения.

- Прошедшие выборы показали серьезную проблему при голосовании украинцев за границей. Многие не смогли проголосовать из-за удаленности от посольств или консульских учреждений, где проходило голосование. Активисты диаспоры продвигают инициативу, чтобы голосование за рубежом происходило дистанционно. Возможно ли это?

- Мы считаем, что дистанционное голосование в заграничном избирательном округе должно быть основным, а возможно и единственным видом голосования.

Но здесь есть два аспекта, которые чрезвычайно сложно обеспечить. Но возможно. Первый - это четкая и безошибочная электронная идентификация того, кто голосует. Чтобы этот человек не проголосовал два или три раза.

Второй - соблюсти тайну голосования. Технически это непросто, но возможно.

В январе-феврале со стороны отдельных народных депутатов мы слышали призывы открыть десятки избирательных участков (например, в Польше). К сожалению, они ничем не подкреплены. В том числе, логистическими возможностями. Не забывайте, что это территория иностранного государства, где действуют законы иностранного государства. И единственным местом, где действуют законы Украины - есть помещение посольств и консульских учреждений. Все.

Логистика очень сложная, процесс чрезвычайно дорогой. Голосование одного избирателя в заграничном округе обошлось государству на парламентских выборах в 300 гривен. Государство тратит большие средства, чтобы отвезти, условно 100 бюллетеней в Сантьяго де Чили и через неделю их вернуть. А ведь туда еще надо завезти печати и тому подобное.

Поэтому единственный выход - электронное голосование. Сейчас мы инициировали соответствующую работу, которая ведется под эгидой Минюста и Минцифры с Центральной избирательной комиссией, чтобы следующие выборы состоялись уже в новом формате.

- А если следующие выборы будут досрочными?

- Тогда мы не успеем. Для внедрения этой схемы нужно не менее двух лет - чтобы технически все отработать и избежать любых рисков злоупотреблений этим механизмом. Будем надеяться, что нынешний созыв ВР вспомнит о выборах не за 3 месяца до их проведения, как это произошло с предыдущим созывом Рады, а заранее.