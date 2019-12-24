В Украине массово сокращают финансирование бюджетников: в сети показали документы с цифрами

Украинское правительство в ручном порядке уменьшает финансирование в сферах деятельности министерств культуры, образования и здравоохранения, чтобы хватило денег на зарплаты бюджетникам.

Документы с перераспределением средств в своем Telegram-канале опубликовал действующий нардеп Алексей Гончаренко.

По словам народного депутата, чтобы погасить задолженности по заработной плате в Кабинете министров инициировали перераспределение средств из бюджета.

В частности, судя по опубликованным документам, в бюджете Минкульта предусмотрено уменьшение трат на Музей Героев Небесной Сотни. В Министерстве образования уменьшают субвенции на Новую Украинскую Школу. А в Минздраве - траты на подготовку кадров.

"Все эти перераспределения проводят в последние дни года. Для их согласования специально собрали заседание бюджетного комитета ВР. Планирование? Не слышали", - прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети опубликовали интересную статистику, которой показали, во сколько украинскому бюджету обходится содержание одного народного избранника в год.