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В Украине массово сокращают финансирование бюджетников: в сети показали документы с цифрами

вторник, 24 декабря 2019, 17:07
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Украинское правительство в ручном порядке уменьшает финансирование в сферах деятельности министерств культуры, образования и здравоохранения, чтобы хватило денег на зарплаты бюджетникам.

Документы с перераспределением средств в своем Telegram-канале опубликовал действующий нардеп Алексей Гончаренко.

По словам народного депутата, чтобы погасить задолженности по заработной плате в Кабинете министров инициировали перераспределение средств из бюджета.

В частности, судя по опубликованным документам, в бюджете Минкульта предусмотрено уменьшение трат на Музей Героев Небесной Сотни. В Министерстве образования уменьшают субвенции на Новую Украинскую Школу. А в Минздраве - траты на подготовку кадров.

"Все эти перераспределения проводят в последние дни года. Для их согласования специально собрали заседание бюджетного комитета ВР. Планирование? Не слышали", - прокомментировал ситуацию Алексей Гончаренко

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети опубликовали интересную статистику, которой показали, во сколько украинскому бюджету обходится содержание одного народного избранника в год.

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