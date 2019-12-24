Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР: что будет дальше

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, предусматривающий перезапуск Государственного бюро расследований, согласно которому все руководство Госбюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, уходит в отставку.

Как сказано в сообщении, со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.

Кроме того, этот закон усиливает полномочия директора ГБР и разрешает переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки руководства ГБР после получения взятки Игорем Щербиной.