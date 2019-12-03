Рада проголосовала за перезагрузку ГБР: что это значит

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о работе Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

За принятие законопроекта в целом проголосовали 250 народных депутатов. Против были 9 нардепов, а удержались - 113.

Согласно проголосованной уже поправкой к законопроекту о ГБР все руководство Госбюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, уходит в отставку.

Напомним, 17 октября парламент в первом чтении поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР. Законопроект № 2116 инициировал президент Украины Владимир Зеленский .

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки руководства ГБР после получения взятки Игорем Щербиной.