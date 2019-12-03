RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

12:36
Обвинившая сына Елизаветы II женщина рассказала об "отвратительной" связи с принцем Эндрю
12:31
Рада проголосовала за перезагрузку ГБР: что это значит
12:21
Во время выступления Верки Сердючки у зрительницы начались роды: ребенку дали особенное имя
12:02
Нефть для Коломойского и не только: в сеть слили новую порцию записей из кабинета Трубы
11:51
Советник премьера Юрий Голик презентовал свою первую книгу о работе в Днепропетровской ОГА
11:50
Главное требование - референдум: Тимошенко озвучила Манифест Штаба защиты земли
11:47
Говорили же о конвертах: сеть повеселило забавное фото из Рады
11:40
Нужно перезагрузить: Зеленский жестко отреагировал на скандал со взяточничеством в ГБР
11:26
Пытаются "хлопнуть" бизнес: экс-нардеп высказалась об инициативах Кабмина по налогообложению ФОПов
11:25
Скандал в Укроборонпроме: кандидат на Спецтехноэкспорт оказался фигурантом расследования НАБУ
11:24
Ценю свои ошибки: Брэд Питт поделился отношением к алкогольной зависимости
11:10
Чистки в "Слуга народа" и закон о ГБР: онлайн-трансляция заседания Рады
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада проголосовала за перезагрузку ГБР: что это значит

вторник, 03 декабря 2019, 12:31
переглянути новину українською

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о работе Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

За принятие законопроекта в целом проголосовали 250 народных депутатов. Против были 9 нардепов, а удержались - 113.

Согласно проголосованной уже поправкой к законопроекту о ГБР все руководство Госбюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, уходит в отставку.

Напомним, 17 октября парламент в первом чтении поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности ГБР. Законопроект № 2116 инициировал президент Украины Владимир Зеленский .

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки руководства ГБР после получения взятки Игорем Щербиной.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур

Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

Новогодние отставки и борьба с Коломойским: как Зеленскому сохранить свое лицо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: