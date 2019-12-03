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Нужно перезагрузить: Зеленский жестко отреагировал на скандал со взяточничеством в ГБР

вторник, 03 декабря 2019, 11:40
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки руководства ГБР после получения взятки Игорем Щербиной.

Об этом сообщает глава государства в своем Telegram-канале.

""Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $ 150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не оправдаются", - написал гарант.

Также он призвал депутатов поддержать важные поправки и в целом законопроект № 2116 относительно совершенствования работы Государственного бюро расследований.

Напомним, НАБУ проводит обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину.

Как сообщал "Апостроф", 15 ноября Верховная Рада приняла решение о перезапуске Государственного бюро расследований, первым шагом для которого стало увольнение директора ГБР Романа Трубы. Завершение исполнения проекта и увольнение Трубы ожидается в декабре.

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