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Премьер-министр прогулялся с охраной по рождественскому Киеву: в сети бурно обсуждают фото

среда, 25 декабря 2019, 23:34
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вечером 25 декабря прогулялся рождественской ярмаркой на Софиевской площади в Киеве.

Фотографии глава правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

На фото он пробует глинтвейн и расплачивается за сувениры.

воздухе аромат рождественских сладостей и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера. Прекрасно прогулялся и подарки купил", - написал Гончарук.

Фотографии сразу же вызвали оживленное обсуждение украинцев. Пользователи сети отметили, что выяснять, почему не растет прожиточный минимум, у премьера киевляне не стали только потому, что за спиной у мужчины стояли четыре крепких охранника.

Некоторые позавидовал политику. Мол, если его дети хорошо одеты и на подарки денег хватает, то Гончарук в месяц получает денег больше, чем рядовые украинцы. Здесь же пользователи сети для примера написали расценки за коммунальные услуги и цены на самые необходимые продукты питания. Некоторые пошутили, что шахтеры себе не позволят такие праздники, как Гончарук.

Были и такие пользователи, которые напомнили премьеру, что радоваться праздникам в стране, где почти каждый день на передовой в боевых действиях погибают ее граждане, неэтично.

Как ранее сообщал "Апостроф", 21 декабря, в помещении Национального банка состоялся новогодний корпоратив, на котором выступали танцовщицы стриптиза.

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