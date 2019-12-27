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Зеленский уволил Трубу и назначил временного главу ГБР

пятница, 27 декабря 2019, 11:33
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В пятницу, 27 декабря, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил с занимаемой должности руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Указ об этом появился на сайте главы государства.

Также другим указом президента Владимира Зеленского временно исполняющей обязанности главы ГБР была назначена Ирина Венедиктова.

Венедиктова является народным депутатов Верховной Рады Украины, прошла под номером 3 в списке партии "Слуга народа" и ранее была экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде президента Зеленского. Является доктором юридических наук и профессором, работала в Харьковском университете МВД.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый ВРУ закон о перезапуске Государственного бюро расследований, согласно которому все руководство бюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, уходит в отставку.

Ранее источник "Апострофа", близкий к партии "Слуга народа" заявил, что Венедиктова является наиболее вероятной кандидатурой на роль руководителя перезапущенного Государственного бюро расследований.

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