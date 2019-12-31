Новогоднее поздравление Зеленского: полное видео

В последний день 2019 года, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу с новогодним поздравлением.

Смотрите полное видео на "Апострофе".

Традиционное для украинских президентов обращение началось накануне боя курантов. В поздравлении также приняли участие известные украинцы: спортсмены, культурные деятели и политики.

Напомним, участники 24-й украинской экспедиции на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде поздравили украинцев с наступающим Новым годом, сняв видео среди льдов "белого континента".

Кроме того, "Апостроф" собрал для вас лучшие поздравления с 2020 Новым годом.

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