У императора все как всегда: Путина высмеяли за смелую выходку в Крыму

В то время как по всей России проходят массовые протесты, президент РФ Владимир Путин разъезжал на байке в аннексированном Крыму.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале FTP.

Таким образом Путин обозначил свое присутствие в субботу, 10 августа, на байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" "Тень Вавилона", которое прошло в Севастополе на горе Гасфорта.

На кадрах видно, что на публике Путин появился в черной кожаной куртке на мотоцикле "Урал". За ним на мототранспорте сидел так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"У Императора все как всегда. Катается в нашем Крыму на байке, радуется величию России", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли фото Путина со скандальными байкерами в оккупированном Крыму.