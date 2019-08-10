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Задерживают, не разбираясь: новые фото и видео с места массовых протестов в Москве

суббота, 10 августа 2019, 19:50
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Фото: Новая газета

В связи с массовыми протестами в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, в субботу, 10 августа, правоохранители задерживают даже людей, которые вышли на прогулку.

Об этом сообщает Медуза, а в сети публикуют фото и видео.

Задержания производятся на Чистопрудном бульваре и у метро Китай-город. Проход по многим улицам в центре Москвы перекрыт полицией. Дело дошло даже до того, что в Ильинском сквере силовики ходят по клумбам и разгоняют людей. На стороне Маросейки также продолжают задерживать людей, там стоит четыре автозака.

Отметим, что всего в четырех городах – Москве, Брянске, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, были задержаны 196 человек, а именно: 106 – в Москве, 78 – в Питере, 10 – в Ростове-на-Дону и 2 – в Брянске.

Отметим, что это не первая подобная акция в Москве. Буквально 3 августа на аналогичном протесте были задержаны 828 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время массовых протестов в Москве в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, обнаружили "украинский след".

Также жесткий разгон митингов в России показали меткой карикатурой.

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