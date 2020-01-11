Авиакатастрофа в Иране: названа сумма компенсации семьям погибших украинцев, видео

Семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране в среду, 8 января, выплатят по 200 тысяч гривен помощи.

Об этом говорится в видеозаявлении премьер-министра Украины Алексея Гончарука, озвученное в субботу, 11 января.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. гривен помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией", - сказал он.

По его словам, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую. А авиакомпания МАУ, согласно коллективному договору, произведет выплаты семьям членов экипажа.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с авиакатастрофой украинского самолета около Тегерана.