О чем Зеленский сказал украинцам во время видеообращения 11 января

В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за катастрофы самолета МАУ в Иране в среду, 8 января.

Соответствующее видеообращение главы государства размещено на его официальных каналах в соцсетях, которое состоялось после завершения разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет", - сказал он.

Также Зеленский рассказал о судьбе черных ящиков самолета.

"Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков". Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - заверил глава государства.

Кроме того, президент сообщил, что правительство окажет финансовую помощь семьям погибших украинцев.

"Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших. Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран", - казал президент.

Также Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии.

"Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна ориентировочная дата возвращения тел украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.