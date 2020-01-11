Расследованием дел Майдана займутся в новом ведомстве: детали

В Государственном бюро расследований завершили формирование специального следственного подразделения по расследованию дел Майдана.

Об этом говорится в заявлении на официальном сайте бюро.

Уточняется, что к переводу в подразделение согласовали уже 32 кандидатуры следователей и прокуроров.

И.о. директора ГБР Ирина Венедиктова прокомментировала создание нового подразделения.

""Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила она.

В бюро подчеркнули, что шаг с переводом сотрудников Генеральной прокуратуры и местных прокуроров, которые занимались делами Майдана ранее, был проведен в рамках исполнения закона о реформе ГБР.

Как сообщал "Апостроф", 24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, предусматривающий перезапуск Государственного бюро расследований. В рамках реформы предусмотрено создание специального отдела бюро по расследованию дел Майдана.

Позже адвокаты заявили, что назначение руководителей отдела по расследованию дел Майдана в ГБР состоялось непрозрачно.