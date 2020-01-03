Расследование дел Майдана: вокруг главы отдела ГБР разгорается крупный скандал

Назначение руководителем отдела по расследованию дел Майдана Александра Буряка состоялось максимально закрыто и непрозрачно.

Об этом сообщают на странице "Адвокатская совещательный группа" в Facebook.

"Неизвестно по каким критериям состоялся выбор руководителя и почему на такую важную должность назначен именно А.Буряка. Он не имеет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато есть сомнительная репутация", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что именно Буряк упоминается в известных записях НАБУ со служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ. Из них следует, что Павел Волк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Павла Вовка относительно дела о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР.

"Напоминаем, что негласные следственные (розыскные) действия, в результате которых получены эти записи проводились именно при расследовании дела Майдана. Кроме того, ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами ключевых дел по разгону Майдана и вынесение неправосудных решений. И именно ГБР будет продолжать расследовать дело, где вероятным обвиняемым близкий к Павлу Вовку Евгений Аблов", - пишут в сети.

Подчеркивают, что это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана с таким руководителем.

"В любом случае эти факты сделают невозможным конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством этого отдела и крайне негативно будут влиять на доверие общества к следствию по делам Майдана. А без этого эффективное расследование и восстановления справедливости невозможны", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что полную ответственность за такое назначение несет и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как сообщал "Апостроф", расследовать резонансное дело о расстреле украинцев во время Революции Достоинства зимой 2014 года начал новый глава соответствующего подразделения ГБР Александр Буряк.