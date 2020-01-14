RU  UA  EN

вторник, 14 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 января

16:56
Тимошенко внезапно изменила имидж: появились интересные фото
16:56
В Украине поймали опасную банду, похищавшую людей: фото
16:54
Значительные поступления: в Киеве обсудили перспективы украинского медицинского туризма
16:50
Семейный совет Елизаветы II прошел без участия Меган Маркл - названа причина
16:35
Супермодель Бар Рафаэли родила третьего ребенка
16:02
Привалило трое дверей: в Киеве произошло жуткое ЧП с ребенком в больнице, фото
15:59
Появились тревожные данные об уровне безработицы в Украине
15:33
Муж Регины Тодоренко перенес две операции: что случилось с Владом Топаловым
15:18
Стреляла в сердце: женщина-снайпер боевиков ДНР шокировала страшным признанием об убийствах
15:13
В "Слуге народа" нашли замену Яременко, попавшему в секс-скандал: названо имя
15:12
Netflix начинает съемки 2 сезона "Ведьмака" - где работают над сериалом и когда ждать
14:35
Появилась важная новость о судьбе "черных ящиков" разбившегося в Иране самолета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нардеп засветил в Раде элитные часы за сотни тысяч: эксклюзивное фото

вторник, 14 января 2020, 17:04
переглянути новину українською

Во вторник, 14 января, на заседании Верховной Рады Украины народный депутат Владимир Кальцев был замечен с элитными часами.

Фотоснимком с заседания парламента поделился корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, на руке у представителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", члена комитета ВРУ по организации государственной власти и градостроительства были замечены часы фирмы Bovet. Стоимость этого аксессуара, согласно открытым данным – 26 тысяч швейцарских франков или 644 258 грн. Таким образом депутат надел на работу часы, которые стоят больше чем 150 украинских прожиточных минимумов.

Следует отметить, что в декларации народного избранника за 2018 год такой аксессуар есть, без указания стоимости, также туда внесены еще три аналогичных дорогих модели часов.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" пришел на заседание Верховной Рады с часами марки Breitling стоимостью почти 6500 евро.

В конце 2019 года на заседании Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 миллионов гривен.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Хрупкая защита от Коломойского: позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Почему Бабак может покинуть кресло министра

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: