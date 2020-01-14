Нардеп засветил в Раде элитные часы за сотни тысяч: эксклюзивное фото

Во вторник, 14 января, на заседании Верховной Рады Украины народный депутат Владимир Кальцев был замечен с элитными часами.

Фотоснимком с заседания парламента поделился корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, на руке у представителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", члена комитета ВРУ по организации государственной власти и градостроительства были замечены часы фирмы Bovet. Стоимость этого аксессуара, согласно открытым данным – 26 тысяч швейцарских франков или 644 258 грн. Таким образом депутат надел на работу часы, которые стоят больше чем 150 украинских прожиточных минимумов.

Следует отметить, что в декларации народного избранника за 2018 год такой аксессуар есть, без указания стоимости, также туда внесены еще три аналогичных дорогих модели часов.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от "Слуги народа" пришел на заседание Верховной Рады с часами марки Breitling стоимостью почти 6500 евро.

В конце 2019 года на заседании Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 миллионов гривен.