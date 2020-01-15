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Плановые следственные действия: в ГНС опровергли информацию об обысках у руководителя службы Верланова

среда, 15 января 2020, 18:57
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Никаких обысков у председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова или других руководителей подразделений Центрального аппарата ГНС не проводится, по состоянию на 15 января в помещении ГНС на Львовской площади в Киеве проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ.

Об этом сообщает пресс служба ГНС Украины.

"Сейчас в Государственной налоговой службе проходят плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ. Никаких обысков у председателя ГНС Сергея Верланова или других руководителей подразделений не проводится", - говорится в сообщении.

Ранее, 15 января, председатель ГНС Сергей Верланов посетил с рабочим визитом ГУ ГНС в Одесской области, чтобы лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ.

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