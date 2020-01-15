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Сети разгневало возвращение в Раду нардепа-насильника: фото и видео

среда, 15 января 2020, 18:06
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14 января в зале Верховной Рады после длительного отсутствия появился народный депутат Роман Иванисов, который был осужден за педофилию.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

На возвращение Иванисова в Раду отреагировал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил о невозможности повлиять на нардепа, чтобы лишить его мандата так, как этого раньше не исключали в этой политической силе и в Офисе президента.

"Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это именно с давлением и связано. Но, к сожалению, не всегда давление моральное может работать так, как давление может быть законодательное. По закону, он имеет право оставаться депутатом. Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии "Слуга народа". Он внефракционный, беспартийный депутат", - сказал Арахамия.

Арахамия добавил, что лично разговаривал с Иванисовым о сообщениях о судимости за изнасилования, и тот "объяснил, что это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек".

В сети пользователи также высказались о появлении депутата в зале Верховной Рады.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат, который состоял во фракции "Слуга народа", Роман Иванисов не учился и не получал дипломы в тех высших учебных заведениях, которые указаны у него в биографии.

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