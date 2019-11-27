Даже не числился в вузах: "слуга"-насильник влип в новый скандал, фото

Народный депутат, который состоял во фракции "Слуга народа", Роман Иванисов не учился и не получал дипломы в тех высших учебных заведениях, которые указаны у него в биографии.

Об этом со ссылкой на официальные ответы вузов сообщает издание "Четвертая власть".

После публикации новостей о судимости нардепа за изнасилование, многие пользователи соцсетей задались вопросом, как Иванисов мог учиться в вузах, как это указано в его биографиях, в то время как он отбывал тюремное заключение.

При этом, в одной из биографий, поданой для Ровенского областного совета (депутатом которого Иванисов был в 2010-2015 годах), указано что нардеп учился с 1995 по 2000 год в Запорожском государственном университете на юриспруденции, и получил там соответствующий диплом.

В информации, указанной на официальном сайте "Слуги народа" и на сайте депутата на округе отмечено, в свою очередь, что Иванисов учился в Бердянском университете менеджмента и бизнеса, про Запорожский университет там не упоминается.

Издание отправило запросы в соответствующие вузы и получило официальные ответы.

Запорожский национальный университет ответил: "Иванисов Роман Валерьевич среди студентов, которые учились в Запорожском национальном университете не значится".

Бердянский университет менеджмента и бизнеса сообщил, что диплом о высшем образовании здесь Роман Иванисов не получал.

Напомним, ранее "смотрящий" зоны, где отбывал наказание за изнасилование исключенный из "Слуги народа" нардеп Роман Иванисов, рассказал о том, как ему удалось избежать расправ сокамерников.

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