В сеть слили новую порцию компромата на Гончарука и членов Кабмина: аудио

После публикации в сети аудиозаписи разговора премьер-министра Олексея Гончарука о ситуации с экономикой, появилась вторая порция беседы главы Кабмина с топ-чиновниками.

Аудиозапись опубликована на YouTube.

В беседе с премьером принимали участие глава НБУ Яков Смолий, замглавы НБУ Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов. Позже Юлия Ковалив написала журналисту УП, что на записи не ее голос. "На аудио не я. На этом совещании меня не было", - заявила заместительница главы ОПУ.

На записи Гончарук говорит о том, как решить проблему с кризисом с экономике: "У нас в 4 квартале просядет экономический рост". Премьер отмечает, что в адрес властей будут звучать обвинения, что реформаторы "ухандохали экономику". И у президента Зеленского в связи с этим создается ощущение, что ситуация неконтролируемая.

"Ухандохали экономику. При хозяйственниках было 4,6. И ничего никому не докажешь. И вот это все создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас реально нет планов... По бюджету я не понимаю как правильно... решения нету", - говорит Гончарук.

"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть целые министры для этого в министерствах", - сказала Рожкова.

Чиновники в ходе разговора пытаются придумать, как убедить граждан, что с экономикой не все так плохо.

"Хорошая идея... Взять условно похожую на нас страну. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии и допустим каком-то тяжелом секторе. И посмотреть как менялись экономики, и как сейчас. Я не знаю там... Австралия", - сказала Рожкова.

Как сообщал "Апостроф", в окружении Зеленского говорят про отставку Гончарука.