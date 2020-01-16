Появилась забавная фотожаба на скандал с "пленками" Гончарука

В сети опубликовали свежую фотожабу по мотивам слитых в сеть записей, на которых якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук с чиновницей НБУ готовится к отчету о состоянии экономики перед президентом Владимиром Зеленским.

Фотожаба была опубликована на странице "Баба и кот" в Facebook.

Так, на ней глава государства показан ежиком в тумане из одноименного советского мультфильма, а премьер Гончарук – его незримым собеседником. Туман здесь является метафорой на непонимание Зеленским ситуации с экономикой в Украине.

На фотожабе президент спрашивает по поводу состояния курса гривны, а глава правительства извиняется и в ответ замечает, что он "полный профан в экономике" – это цитата Гончарука с записи на слитых в сеть скандальных пленках.

Как сообщал "Апостроф", ранее в президентской фракции "Слуга народа" заявили, что отправлять в отставку Кабинет министров под руководством Алексея Гончарука – нецелесообразный шаг, несмотря на недавний скандал со "слитыми" аудиозаписями с участием премьера и министра финансов.