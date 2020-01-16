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В Кабмине рассказали, какие дороги отремонтируют в Украине в 2020 году: карта

четверг, 16 января 2020, 12:26
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Фото: YouTube

В 2020 году Кабмин планирует отремонтировать 4 тысячи километров дорог и истратить на это 31 млрд 528 млн гривен.

Об этом написал на Facebook-странице глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Правительство уже запланировал восстановить 1345 км дорог государственного значения и 3711 погонных метров мостов. Прежде всего, ремонтировать будут наиболее разрушенные участки автомобильных дорог по основным маршрутам и продолжат строительство и ремонт объектов, работы на которых начаты в прошлые годы: М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г.. Винницу), Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода г.. Днепра, Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск), Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог), Н-03 Житомир - Черновцы.

В министерстве также ожидают принятия Верховной Радой законопроектов 2660 и 2661, которые обеспечат дополнительных 20 млрд. на строительство дорог.

Как информировал "Апостроф" ранее, отказаться от ямочного ремонта дорог и использовать новейшие технологии для улучшения состояния дорожного покрытия планирует "Укравтодор" в 2020 году.

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