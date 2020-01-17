"Отставку" Гончарука показали меткой карикатурой

В сети бурно обсуждают заявление об отставке, которое написал премьер-министр Алексей Гончарук, в пятницу, 17 января, на имя президента Украины Владимира Зеленского.

На эту тему появилась яркая карикатура, которую опубликовали в Telegram-канале "Министерство П".

На карикатуре можно увидеть героя, внешне очень похожего на премьер-министра. Он пытается выйти в дверь, но не делает последний шаг.

Авторы карикатуры, скорее всего, намекают на заявление об отставке Гончарука, хотя мало верится, что тот все же освободит кресло премьера.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.