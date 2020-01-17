Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Похоже, что заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке рассчитано на то, чтобы продемонстрировать свою лояльность президенту Владимиру Зеленскому. Данные действия не будут иметь никаких юридических последствий для Гончарука, хотя в случае подачи заявления в парламент с высокой долей вероятности 226 голосов за отставку премьера в Верховной Раде бы нашлось. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

Согласно закону о Кабинете министров (статья 15), премьер-министр имеет право подавать заявление об отставке. Но не президенту, а Верховной Раде. После этого парламент рассматривает вопрос об отставке премьер-министра не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период. Как мы знаем, у нас сессия заканчивается сегодня. То есть если сегодня сессия не рассмотрит данный вопрос (а этого не случится), то дальше он будет оставаться на должности. Подчеркиваю еще раз: принимать решение об увольнении премьер-министра должна исключительно Верховная Рада.

С чем связаны действия Гончарука? Возможно, он решил лишний раз "прогнуться" под президента и попытаться нивелировать появление аудиозаписей с разговорами в Кабмине. Стоит обратить внимание, что в своем "увольнительном" посте он отдельно заявил о поддержке президента. Это связано с тем, что Гончарук заинтересован остаться на своем месте, в то время как на пленках слышно, что премьер президента не уважает, а часть экономического блока его обманывает.

Гончарук понимает, что Зеленский не может уволить его, а так он покажет всем, что остается. А до следующей пленарной недели ситуация может измениться. Будут поданы новые законопроекты, произойдут новые события, которые погасят негодование.

Очевидно, что речь идет о внутригрупповых играх в окружении президента, где есть недовольные действиями Гончарука. И они вряд ли на этом остановятся. Но нельзя сказать, что это – супер-идея Гончарука.

В принципе, если бы заявление было и вправду подано в Верховную Раду, оно вполне могло бы набрать 226 голосов. У "слуг народа" имеется немалое количество депутатов, которые не воспринимают Гончарука. "Европейская солидарность" проголосовала бы за его отставку, о необходимости отставки правительства заявляла "Оппозиционная платформа – За життя". Юлия Тимошенко тоже нелицеприятно отзывалась о Гончаруке. Кто бы не проголосовал – это "Голос". И всё…