Украина изменила правила посещения Крыма

В пятницу, 17 января, в правительстве согласовали решение изменить порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Так, согласно принятым изменениям, выезд на временно оккупированную территорию детей возрастом до 16 лет возможен только в сопровождении родителей или уполномоченных ими лиц с соответствующими документами. Относительно выезда в Крым детей от 14 до 16 лет, то его возможно осуществить и без сопровождения, но при условии, что информации об их обучении есть в Единой государственной электронной базе по образованию.

В то же время въезд на оккупированный полуостров граждан Украины, которые выезжали для оформления документов, подтверждающих гражданство Украины и выезд из Крыма лиц, которые выезжают для оформления таких документов, осуществляется при наличии справки, выданной Государственной миграционной службой.

Как сообщал "Апостроф", ранее "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов попал в скандал из-за того, что значительно завысил реальное количество украинских и российских туристов на полуострове, недовольство действиями чиновника выразили в Кремле.