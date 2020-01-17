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Зеленский принял решение по отставке Гончарука

пятница, 17 января 2020, 19:50
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Президент Украины Владимир Зеленский не принял заявление об отставке главы правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Президент подчеркнул, что дает Гончаруку и его команде второй шанс и уже поставил перед ними неотложные задачи.

Чиновники должны пересмотреть размер зарплат, избавиться от своих неэффективных коллег и реформировать министерства.

Как сообщал "Апостроф" ранее, заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке рассчитано на то, чтобы продемонстрировать свою лояльность президенту Владимиру Зеленскому. Данные действия не будут иметь никаких юридических последствий для Гончарука, хотя в случае подачи заявления в парламент с высокой долей вероятности 226 голосов за отставку премьера в Верховной Раде бы нашлось.

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