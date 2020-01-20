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Много икон и свечи: эксклюзивное фото необычного кабинета нардепа в Раде

понедельник, 20 января 2020, 14:08
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В здании Верховной Рады Украине обнаружили кабинет с множеством икон и свечей.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Небольшое помещение в здании для представителей власти превратили в церковь. Перед входом висит табличка с надписью, что это кабинет народного депутата Украины Деркача Андрея Леонидовича.

Само помещение внутри похоже на настоящий храм. На двери написаны молитвы, стены и потолок в образах святых и крестах. Также там есть и церковная утварь, например, подсвечники.

Вероятно, чиновники могут зайти в кабинет, чтобы помолиться. Тем более вся атмосфера способствует этому.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы имена самых влиятельных украинцев 2019 года. В этот список вошел и нардеп Андрей Деркач, а также другие политики Украины.

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