Миллионы у топ-чиновников и копейки у бюджетников: чем грозит разрыв в зарплатах украинцев

Информация о зарплатах украинских топ-чиновников, которая на днях стала достоянием общественности, вызвала масштабную волну возмущений среди простых украинцев. Мол не могут чиновники в бедной стране получать миллионные вознаграждения. В Кабмине оправдывались как могли: мол, "прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти". Конечно, рациональное зерно в аргументах премьер-министра Алексея Гончарука есть. Однако разрыв между зарплатами высокопоставленных бюджетников и врачей, учителей, военных, действительно шокирующий. Сколько же получают бюджетники в городах и селах Украины, узнавал "Апостроф".

Почта

Пользователей в соцсетях нешуточно возмутила зарплата Гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского. Так, если в 2018 году главный почтмейстер страны получал 571 тысячу гривен, то в прошлом году уже 1 миллион 427 тысяч гривен в месяц. В этом году, согласно финплану "Укрпочты", на зарплату руководителя предусмотрены средства в размере 1 миллиона 886 тысяч гривен. Конечно же в месяц.

Сам Смелянский отмечал, что под его руководством предприятие показывает отличные результаты работы, соответственно и зарплата вполне оправдана.

В то же время, согласно данным Государственной службы статистики Украины, средняя заработная плата в сфере почтовой и курьерской деятельности в ноябре 2019 года составила 6043 гривны. И росла она немного более скромными темпами: всего на 887 гривен за год (в ноябре 2018 года составляла 5156 гривен). Таким образом, зарплаты Смелянского в 2019 году хватило бы для того, чтобы на 50% поднять оклады примерно для 470 работников почтовой сферы.

Более того, среди всех видов экономической деятельности зарплаты в почтовой деятельности вообще являются самыми низкими в Украине.

Здравоохранение

Намного более скромная, но также немалая зарплата за декабрь была у министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. По итогам последнего месяца 2019 года, глава Минздрава получила 94 тысячи 988 гривен. При этом, должностной оклад Скалецкой составил всего 11 тысяч 428 гривен, все остальное – надбавки и премии. Кстати, первый заместитель министра Андрей Семиволос получил за декабрь даже больше своей начальницы: 98 тысяч 959 гривен.

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В то же время средняя зарплата работников сферы здравоохранения, по последним данным Госстата, на ноябрь 2019 года составила 7 тысяч 73 гривны и за год выросла на 1 тысячу гривен.

Образование

Министру образования и науки Украины Анне Новосад по итогам декабря 2019 года начислили заработную плату в размере 138 тысяч гривен. Кстати, в ноябре Новосад получила значительно меньше – 55 тысяч гривен. Вероятно, не остались в обиде и заместители министра. Например, Петр Коржевский получил 76 тысяч гривен, а госсекретарь Минздрава Павел Полянский обогатился на 80 тысяч гривен.

Что же касается средней зарплаты в образовании, то по итогам ноября 2019 года она составила 8 тысяч 87 гривен и выросла с ноября 2018 года на 1149 гривен.

Культура

В топ-10 чиновников Кабмина с наиболее высокими зарплатами вошли сразу двое сотрудников Минкульта: первый замминистра Анатолий Максимчук и замминистра Ирина Подоляк.

Максимчуку в декабре 2019 насчитали 248 тысяч гривен. В эти средства входит премия – 91500 гривен и материальная помощь 86 тысяч гривен. А Ирина Подоляк получила 240 тысяч гривен. Даже шеф этих чиновников министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский получил меньше - 113 тысяч гривен.

Между тем, работа рядовых сотрудников сферы искусства и спорта оплачивалась, в среднем, на уровне 8,5 тысяч гривен. За год (с ноября 2018 по ноябрь 2019) работники сферы искусства и спорта нарастили финансовых мускулов почти на 800 гривен. А вот работники библиотек, музеев и других учреждений культуры, по данным Госстата, живут еще беднее: по итогам ноября 2019 года средняя зарплата в этой сфере составила 7700 гривен, хотя в декабре 2018 года она была на 100 гривен больше.

Силовой блок

Не забыли о надбавках для себя и сотрудники Минобороны. Так, экс-госсекретарь министерства Александр Дублян за 17 рабочих дней получил 214 тысяч гривен (включая оплату за неиспользованный отпуск).

Первый замминистра Иван Руснак стал богаче на 148 тысяч гривен, а сам глава ведомства Андрей Загороднюк получил 97 тысяч гривен.

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При этом, зарплата военнослужащего по контракту (рядовой и сержантский состав), как значится на сайте Минобороны, составляет 10 200 гривен. Правда, это минимальный оклад, ведь военнослужащим положены надбавки за выполнение задач в зоне ООС от 6,5 до 17 тысяч гривен.

Долги

Усугубляет общую картину и тот факт, что даже свои весьма невысокие зарплаты обычные бюджетники получают с задержками.

Например, по данным Госстата, по состоянию на 1 декабря задолженность по зарплатам на экономически активных предприятиях:

В сфере образования - 51,8 миллиона гривен;

В сфере почтовой и курьерской деятельности – 75,2 миллиона гривен;

В здравоохранении – 30,2 миллиона гривен;

В сфере искусства и спорта – 287 тысяч гривен;

А работникам библиотек, музеев и других учреждений культуры задолжали 154 тысячи гривен.

Новый подход

Примечательно, что средняя зарплата в Украине по итогам ноября 2019 года составила 10679 гривен. Однако как видим из данных Госстата, только в силовом секторе бюджетники получают близкие к этой сумме зарплаты.

По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, такое положение дел – отличная почва для возрастания социальных протестов.

"Огромный разрыв между зарплатами чиновников и зарплатами в государственном секторе в системе образования, медицины, культуры, спорта, во-первых, создает почву для социальных протестов, а, во-вторых, полностью дестимулирует людей к легальной работе в Украине, - говорит "Апострофу" Новак. – Создаются стимулы покидать Украину и искать лучшей жизни за пределами государства".

Впрочем, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова уверяет, что люди хоть и возмущаются высокими зарплатами чиновников, но покидают страну по другим причинам.

"Люди уезжают не из-за того, что топ-менеджеры получают много или мало денег. Они уезжают из-за того, что их не устраивает их личная зарплата, в то время, как за границей, за эту же работу они могут получить значительно больше. Какая мне разница, сколько получает премьер-министр или президент? Меня интересует сколько получаю я. Достаточно мне этого для жизни или нет", - пояснила «Апострофу» Либанова.

Эксперты уверены, что необходимо пересмотреть подход к зарплатам государственных топов.

"С одной стороны, это демонстрирует жадность чиновников, которые сами себе назначили космические зарплаты, а с другой стороны, это следствие того, что в Украине нет законодательно закрепленной формулы зависимости зарплаты в государственном секторе от минимальной зарплаты или средней зарплаты в стране. На законодательном уровне нужно создать такую зависимость. Нужно обсуждать, какая должна быть максимальная зарплата в государственном секторе: не превышает минимальную зарплату в 10, 15, 20 раз - это все нужно обсуждать. Но такой принцип должен быть", - резюмировал Андрей Новак.