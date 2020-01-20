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Не стала "победителем": источники раскрыли скандальные детали увольнения Бабак

понедельник, 20 января 2020, 13:44
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В Кабинете министров Украины скопилось много претензий к министру развития громад и территорий Алены Бабак, поэтому ее отставка была "делом времени".

Так, источник указал, что Бабак не справлялась со своими непосредственными обязанностями и не имела достаточной базы, чтобы быть профессионально пригодной для своей должности.

"Она не справляется в теме децентрализации, да и в теме ЖКХ плохо разбирается. Хотя, когда ее назначали на эту должность, то это происходило с формулировкой, что тут она точно специалист", - сообщил член команды Зеленского.

При этом, еще один источник в окружении президента заметил, что причиной отставки Бабак может быть борьба за коррупционные потоки в Государственной архитектурно-строительной инспекции, в которой она "не стала победителем". Он упомянул попытку министра назначить себе в заместители Алексея Кудрявцева, который был уволен из инспекции со скандалом. Это привело к конфликту с руководством правительства.

При этом у премьер-министра появилась идея реформировать указанную должность министра в вице-премьера.

"Поняли, что по этому направлению нужен вице-премьер. Гончарук хотел лично курировать это направление, но у него нет времени, он слишком занят важными разговорами", - рассказали в "Слуге народа".

Назначение нового министра развития громад и территорий ожидается в феврале, на пост претендует глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль, который долгое время работал на предприятиях Рината Ахметова.

Читайте детальнее в материале "Апострофа": "Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука".

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