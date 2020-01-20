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Зеленский провел переговоры с главой ОБСЕ: достигнута важная договоренность по Донбассу

понедельник, 20 января 2020, 15:33
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой круглосуточное наблюдение на территории Донбасса и на российско-украинской границе.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Владимир Зеленский напомнил о договоренностях, которые были достигнуты на встрече в нормандской формате в Париже 9 декабря 2019 года, относительно деятельности ОБСЕ для достижения мира на Донбассе. В частности, речь шла о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведения сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей", - подчеркнул президент.

Эди Рама выразил свое согласие с таким форматом и отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Как сообщал "Апостроф", с 1 января 2020 года председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал премьер-министр Албании Эди Рама.

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