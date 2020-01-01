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Албания возглавила ОБСЕ: появилось важное заявление об Украине

среда, 01 января 2020, 16:25
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С 1 января 2020 года председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал премьер-министр Албании Эди Рама.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Вступая в должность председателя ОБСЕ, албанский премьер очертил главные цели деятельности организации на 2020 год, среди которых - изменение ситуации в вопросах эскалации конфликтов и наблюдение за выборами.

Эди Рама отдельно упомянул об Украине, которая, по его словам, останется одним из приоритетов ОБСЕ.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе", – подчеркнул Рама.

Председатель ОБСЕ также отметил, что урегулирование конфликтов будет в центре его внимания, так как "недопустимо, чтобы затяжные конфликты в регионе по-прежнему уносили жизни".

Как сообщал "Апостроф", под временно оккупированным боевиками Донецком перевернулся бронеавтомобиль наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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