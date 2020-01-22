Зеленский встретился в Давосе с представителем МВФ: видео

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который начался во вторник, 21 января и продлится до пятницы, 24 января, встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Соответствующее видео встречи опубликовано на Facebook-странице Офис президента Украины.

По результатам диалога представительница МВФ уточнила, что провела конструктивный разговор с Зеленским, который касался судебной реформы. В свою очередь, Зеленский заявил, что разговор касался поддержки Украины со стороны МВФ.

Как сообщалось, от Украины на Международный экономический форум в швейцарском Давосе, который проходит с 21 по 24 января, отправились 17 депутатов Верховной Рады от президентской фракции "Слуга народа" и сам глава государства Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Чистый альпийский воздух: зачем Зеленский и "слуги народа" едут в Давос.