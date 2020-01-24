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Учитель Леша: сети впечатлил "урок патриотизма" от Гончарука в Давосе, видео

пятница, 24 января 2020, 10:53
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На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал интересное заявление для инвесторов.

Видео разместили в YouTube.

Выступая на Ukrainian Breakfast 2020 Гончарук отметил, что для успеха в Украине, нужно знать слова - "Слава Украине!". Такому лозунгу он учил потенциальных инвесторов на форуме.

"Для того, чтобы быть успешными в Украине инвесторы должны знать только несколько слов - "Слава Украине!", - отметил премьер.

По его словам, зная только эти два слова, человек точно будет чувствовать себя в Украине как дома.

"Повторяйте за мной - "Слава Украине!" - "Героям слава!" - призвал премьер.

В сети высмеяли такой "урок патриотизма" от украинского премьера.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

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