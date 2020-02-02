Шарик не в восторге: опубликованы фото собаки, которой нардеп предлагал оплатить коммуналку

Журналисты нашли бабушку и ее собаку, которой нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар предложил продать Шарика и оплатить коммуналку.

Об этом сообщает "Страна".

Напомним, пенсионерка позвонила в прямой эфир телеканала 112 и пожаловалась на высокие тарифы на газ. В ответ Брагар посоветовал ей продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги.

"Если собака элитной породы, то она может ее продать и спокойно себе оплатить" , - заявил нардеп.

Пенсионерка Любовь Павловна, живет в Кировоградской области. Собачку зовут Шарик. И она явно не элитной породы. Также на фото виден и кот.

Пес живет в Аджамке. Местные жители собрались сегодня, 2 февраля, в селе и требуют извинений от нардепа.

Как сообщал "Апостроф" заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

Также ранее народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Брагар извинился за скандальные слова в прямом эфире, когда посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счет за газ.