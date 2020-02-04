​Буду требовать отчет: депутат Холодов рассказал о нарушениях в работе таможни Нефедова

Огромное количество нарушений в работе таможенных органов приводит к недополучению запланированных поступлений в бюджет.

Об этом заявил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов.

"Так работать – самоубийство, катастрофа. Куда ни глянь - схемы. Уклонение от уплаты таможенных пошлин, "зашкваренные" кадры, "смотрящие"… Я бы не хотел превращаться в "Вестник коррупционных новостей таможни", но не вижу другого способа борьбы", - отметил он.

По его мнению, с наполнением бюджета через полгода могут возникнуть серьезные проблемы. Последняя информация, которую политик получил от таможенников - о схемах минимизации таможенной стоимости товаров, которые завозят в Украину.

"Дорогие брендовые вещи привозят в Украину и растаможивают по тарифам в десять раз ниже, а то и по нулевой ставке. Бюджет недополучает большие деньги от импорта. Это коррупционная модель и все зависит от таможенников, которые не замечают дорогие бренды среди дешевого товара", - добавил он.

Холодов привел список "фигурантов":

- ООО "САГА ПРАЙМ", код ЕГРПОУ 42775584. В течение декабря 2019 осуществлено таможенное оформление 145 тонн премиальной одежды и обуви известных европейских брендов;

- ООО "ПОВЕР Глаб", код ЕГРПОУ 43210995. 175 тонн премиальной одежды известных брендов в декабре 2019 год;

- ООО "КОПИЕН ПРАЙМ", код ЕГРПОУ 43216173. 240 тонн премиальной одежды известных брендов в декабре 2019 года.

"Компании заявили таможенную стоимость вещей и обуви как таких, которые происходят из Турции и Китая (7,52$ - 11$ за килограмм), а фактическая стоимость товаров составила более 100$ за кг. Эти компании в декабре недоплатили в бюджет около 165 млн гривен… Покупатели этих товаров точно не продают собак, чтобы заплатить за газ", - добавил он.

- "ТК МОРИС", код ЕГРПОУ 43134789, оформляет в Одесской таможне ткань из Пакистана по ставке пошлины 0.

- С 20.01.20 известный бизнесмен оформил на Одесской таможне 163 контейнера с обувью и тканью по $7,19 за кг и $3,6 за кг соответственно. Цена свидетельствует о том, что реальной оценки не было.

"Нефедов 2 месяца уклоняется от ответов на вопросы о кадрах, занижениях таможенной стоимости, контрабанде, взятках за оформление документов и т.д., как следствие, - провал выполнения госбюджета. Почему нет ответов на простые вопросы?", - интересуется Холодов.

Он уведомил, что будет вынужден инициировать приглашение руководителей таможен (начиная с Одесской и Киевской) на заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и требовать ответов: "могу организовать знакомство со следователями САП и ГБР", и намерен поднимать вопрос на фракции и инициировать отчет главы таможни Нефедова в Верховной Раде. Если это не сработает - Холодов обратится к премьеру и президенту с предложением вмешаться лично.

"Все видят, что Нефедов не справляется со своими задачами, ситуация становится неуправляемой. Это хорошо видно по поступлениям в бюджет. Надо срочно ломать схемы и сажать по тюрьмам всех, кто привык воровать. Это единственный вариант, который меня устроит", - заметил депутат.