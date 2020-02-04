Рада провалила голосование по поправкам Зеленского в Конституцию

Во вторник, 4 февраля, народные депутаты Верховной Рады отказались принять постановление о порядке доработки законопроекта №1014 по поводу изменений в Конституцию Украины относительно расширения полномочий президента, который ранее не был поддержан Конституционным судом Украины.

Всего за постановление проголосовали 214 народных депутатов. Результаты голосования прокомментировал спикер парламента Дмитрий Разумков, по его словам, "это еще не значит, что законопроект отклонен".

В проекте предлагалось внести в статью 106 Конституции Украины два подпункта, что президент создает НАБУ и назначает руководителей этого бюро и Государственного бюро расследований и что глава государства может создавать и назначать состав в независимые регуляторные органы по контролю за деятельностью субъектов хозяйствования. Конституционный суд признал проект таким, который не соответствует нормам Основного закона.

"Вывод не содержит конкретных примеров того, что законопроект приводит к сужению или ограничению конституционных прав и свобод. Он только гипотетически предсказывает, что при определенных обстоятельствах это может привести к ограничению конституционных прав и свобод", - пояснил вердикт суда депутат Федор Вениславский.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховная Рада Украиныпредварительно одобрила законопроект об уменьшении числа нардепов в парламенте.