ГБР вызывает на допрос нардепа, угрожавшую Зеленскому: первые подробности

В понедельник, 3 февраля следователь Государственного бюро расследований вызвал депутата Верховной Рады Украины Софию Федину для вручения акта подозрения в письменном виде; вызов датирован на четверг, 6 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что подозрение было вручено по порученю генерального прокурора Украины.

Также указано, что повестка про вызов направлена по домашнему адресу депутата, и на место работы, таким образом Федина считается проинформированной о вызове должным образом, согласно действующему законодательству.

Как сообщал "Апостроф", ранее Государственное бюро расследований со Службой безопасности Украины направили в прокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Фединой, в документе идет речь об угрозе убийством президенту Украины на опубликованном ею в сети видео.