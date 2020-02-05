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ГБР вызывает на допрос нардепа, угрожавшую Зеленскому: первые подробности

среда, 05 февраля 2020, 12:00
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В понедельник, 3 февраля следователь Государственного бюро расследований вызвал депутата Верховной Рады Украины Софию Федину для вручения акта подозрения в письменном виде; вызов датирован на четверг, 6 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что подозрение было вручено по порученю генерального прокурора Украины.

Также указано, что повестка про вызов направлена по домашнему адресу депутата, и на место работы, таким образом Федина считается проинформированной о вызове должным образом, согласно действующему законодательству.

Как сообщал "Апостроф", ранее Государственное бюро расследований со Службой безопасности Украины направили в прокуратуру проект сообщения о подозрении народному депутату Софии Фединой, в документе идет речь об угрозе убийством президенту Украины на опубликованном ею в сети видео.

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