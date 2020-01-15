Как Рада готовится принимать закон по рынку земли: сеть впечатлило видео

Народные депутаты готовятся к рассмотрению земельного вопроса в Верховной Раде.

Как это происходит, можно посмотреть на видео, опубликованном в YouTube.

На видео можно увидеть кучу макулатуры, которая, как оказалось, является сравнительной таблицей для законопроекта про землю.

"Диджитализация по-украински", - комментируют ролик в сети.

Судя по кадрам, работа проходит нешуточная, а примут ли депутаты законопроект, пока остается лишь догадываться, ведь депутаты собираются голосовать по земельному вопросу 24 января.

Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о том, что на этой пленарной неделе рассмотрения законопроекта о рынке земли не будет.

Также советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформе Алексей Мушак заявил, что существует два сценария рассмотрения земельного закона №2178-10 в парламенте.